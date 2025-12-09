Госдума расширила льготы для детей участников СВО, достигших 18 лет

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов сохранять право на социальные льготы после достижения 18 лет. Новые гарантии будут действовать в период между окончанием школы и поступлением в колледж, техникум или вуз — до 1 сентября соответствующего года.

Инициатива была внесена в парламент в августе 2025 года депутатами «Единой России» во главе с секретарём Генсовета партии, первым зампредом Совфеда Владимиром Якушевым. В первом чтении документ приняли в октябре.

Согласно действующему законодательству, на льготы могут претендовать несовершеннолетние дети участников СВО и других категорий служащих, а также совершеннолетние дети-инвалиды и студенты очной формы обучения до 23 лет. Новый законопроект предлагает включить в эту категорию выпускников школ, которым исполнилось 18 лет и которые ещё не поступили в образовательные организации.

Гарантии и компенсации для таких детей будут сохраняться до 1 сентября года окончания школы.

За последние два года государство расширило пакет мер поддержки семей военнослужащих и добровольцев, участвующих в спецоперации. В него входят выплаты, компенсации, льготы на обучение, медицинская помощь и приоритетное обеспечение социальных услуг. Одной из проблем, на которую ранее обращали внимание родители выпускников, было «окно» между окончанием школы и поступлением в колледж или вуз — формально в этот период совершеннолетние дети временно переставали относиться к категории льготников.

Принятый закон устраняет этот разрыв и приводит норму в соответствие с реальной практикой: многие дети участников СВО достигают 18 лет как раз в момент окончания школы. Введение переходного периода до 1 сентября позволит сохранять социальные гарантии без перерывов. В Госдуме отмечают, что речь идёт о системной корректировке законодательства, направленной на унификацию статуса семей военнослужащих и обеспечение непрерывной поддержки.