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14 мая, 04:30

От юрпомощи до кредитных каникул: В Госдуме напомнили о льготах, доступных участникам СВО и их семьям

Депутат Колунов: Семьи бойцов СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

Семьи бойцов СВО могут получить бесплатную юридическую помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Семьи бойцов СВО могут получить бесплатную юридическую помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Депутат Государственной думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов рассказал в беседе с Life.ru о мерах поддержки, которые предусмотрены для участников спецоперации и их семей. По его словам, на сегодняшний день в этой сфере парламентариями поддержано большое число законодательных инициатив.

«Государственной думой принято более 100 законов в поддержку СВО, участников спецоперации и их семей», — подчеркнул депутат.

Одна из ключевых мер — это бесплатная юридическая помощь. Её можно получить как по вопросам выплат, оформления статуса ветерана боевых действий и кредитных льгот, так и по бытовым ситуациям. Ещё одна важная мера поддержки — кредитные каникулы.

«Обратиться за ними могут бойцы, а также члены их семей. Воспользоваться этой льготой можно по кредитам и займам, которые были взяты военнослужащим или членами его семьи до даты мобилизации или даты подписания контракта с Минобороны», — поделился Колунов.

Дополнительное внимание уделено детям военных. Они зачисляются в школы и детские сады вне очереди, а также получают приоритет при распределении путёвок в лагеря. Для поступающих в вузы предусмотрена отдельная квота на бюджетные места, а уже обучающимся на коммерческой основе гарантирована возможность перевода на бюджет.

Кроме того, законом предусмотрены трудовые гарантии для вдов погибших участников СВО. Так, действует закон, запрещающий увольнять супругов погибших военнослужащих в течение года со дня гибели, если за этот период не был заключён повторный брак. Его приняли в апреле прошлого года.

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Ранее в Мособлдуме заявили о расширении мер поддержки бойцов спецоперации. Льготы отныне распространяются не только на детей военных, но и на родителей. Старшее поколение может получать бесплатную социальную помощь или лечение в государственных больницах. Жёны же военных имеют доступ к психологической поддержке и курсам профессиональной переподготовки.

Ольга Годуненко
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