Путин назвал бойцов СВО примером настоящих героев для всей России

Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы специальной военной операции являются примером настоящих героев современности. Заявление прозвучало на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

Путин обратился к участникам форума «Мы вместе». Видео © Life.ru

«Их жизнь — замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как её защищать», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил волонтёров за поддержку участников СВО и отметил, что добровольцы привлекают к своей работе самих бойцов. Он подчеркнул, что действия военных и волонтёров служат примером для всей страны, формируя представление о настоящем героизме и патриотизме, особенно для молодого поколения. Путин назвал их жизненные примеры ценными для воспитания чувства ответственности за Родину и готовности защищать её интересы.

Ранее председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что подавляющее большинство российских граждан, участвующих в СВО, проявили себя как настоящие герои. По его словам, такое мнение он высказал в рамках выступления на форуме муниципальных депутатов, организованном партией, подчеркнув, что «абсолютное большинство ребят, участвующих в СВО, — это герои».