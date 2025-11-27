Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:00

Медведев назвал бойцов СВО героями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал убеждение, что подавляющее большинство российских граждан, участвующих в СВО, проявили себя как настоящие герои. Эта оценка прозвучала из его уст в рамках его выступления на форуме муниципальных депутатов, который провела партия «Единая Россия».

«Абсолютное большинство наших ребят, которые участвуют в СВО, — это герои», — заявил Медведев.

В Башкирии ветеранов СВО и их родных ещё на год освободили от транспортного налога
В Башкирии ветеранов СВО и их родных ещё на год освободили от транспортного налога

Ранее на Краматорском направлении командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Миссионер лично эвакуировал тяжелораненого бойца с передовой. А российский военнослужащий с позывным Малой спокойно отреагировал на потерю глаза в боевом столкновении с отрядом ВСУ и лишь с сожалением сказал, что «отвоевал». Его стойкость поразила россиян.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Ветераны СВО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Медведев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar