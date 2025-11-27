Медведев назвал бойцов СВО героями

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал убеждение, что подавляющее большинство российских граждан, участвующих в СВО, проявили себя как настоящие герои. Эта оценка прозвучала из его уст в рамках его выступления на форуме муниципальных депутатов, который провела партия «Единая Россия».