В Башкирии ветеранов СВО и их родных ещё на год освободили от транспортного налога

В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога ещё на год — теперь льгота распространяется и на 2025 год, за который налог начислят в 2026-м. Поправки в региональный закон «О транспортном налоге» единогласно приняли в трёх чтениях на пленарном заседании Госсобрания 25 ноября.

«Участникам СВО и членам их семей с 2022 года предоставлена льгота по транспортному налогу в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых и грузовых автомобилей и других транспортных средств независимо от мощности двигателя. Эта льгота действовала по 2024 год включительно. Настоящим законопроектом предлагается продлить её на 2025 год», — сообщила РБК и. о. главы Минфина республики Светлана Малинская.

Кроме того, депутаты уточнили, что налоговые льготы для организаций будут действовать только при отсутствии задолженности по налогам.

Участник СВО, командир отряда «Толпар» и член Общественной палаты Башкирии Антон Теплов в разговоре с РБК Уфа отметил, что бойцы ощущают реальную поддержку со стороны республики. По его словам, местный пакет мер помощи — один из самых полных в стране. Он положительно оценил отмену транспортного налога без ограничения по лошадиным силам для участников СВО, но предложил распространить такую же льготу и на всех ветеранов боевых действий, поскольку действующие ограничения устарели ещё с 1990-х годов.

Ветераны специальной военной операции, оставшиеся без работы или находящиеся в поиске занятости, получат возможность заключить социальный контракт и рассчитывать на господдержку. По данным СМИ, это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта Минтруда, изначально нацеленного на перерасчёт соцвыплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документу, такой контракт можно будет оформить единожды и получить выплаты или услуги в обмен на выполнение обязательств — например, трудоустройство или открытие своего дела. Контракт будет сопровождаться индивидуальной программой адаптации, включающей обучение новым навыкам и поддержку в запуске предпринимательской деятельности.