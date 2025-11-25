Командир роты на себе вынес раненого штурмовика с передовой под огнём ВСУ и БПЛА

На Краматорском направлении командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Миссионер лично эвакуировал тяжелораненого бойца с передовой. О случае героического спасения рассказал главный герой этой истории.

Как пояснил Миссионер, его боец получил серьёзное ранение с последующим заражением раны, а эвакуация осложнялась постоянным присутствием вражеских беспилотников.

«Противник не подпускал к позиции, и как только появилось «окно», взял его сам, потому что там была очень плохая обстановка, там постоянно дежурили «птицы» противника и не давали прохода. И группа из нескольких человек, которые бы эвакуировали, могла притянуть к себе внимание противника, тем самым пострадали бы ещё люди», — рассказал он РИА «Новости».

Поскольку раненого удалось быстро доставить к медикам, до ампутации не дошло. Сейчас тот самый боец залечивает раны.

