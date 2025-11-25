Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:07

Командир роты на себе вынес раненого штурмовика с передовой под огнём ВСУ и БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

На Краматорском направлении командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Миссионер лично эвакуировал тяжелораненого бойца с передовой. О случае героического спасения рассказал главный герой этой истории.

Как пояснил Миссионер, его боец получил серьёзное ранение с последующим заражением раны, а эвакуация осложнялась постоянным присутствием вражеских беспилотников.

«Противник не подпускал к позиции, и как только появилось «окно», взял его сам, потому что там была очень плохая обстановка, там постоянно дежурили «птицы» противника и не давали прохода. И группа из нескольких человек, которые бы эвакуировали, могла притянуть к себе внимание противника, тем самым пострадали бы ещё люди», рассказал он РИА «Новости».

Поскольку раненого удалось быстро доставить к медикам, до ампутации не дошло. Сейчас тот самый боец залечивает раны.

Группа украинских военных попала в плен под Северском из-за ошибки командиров
Группа украинских военных попала в плен под Северском из-за ошибки командиров

Ранее Life.ru рассказывал, что на Северском направлении в ДНР до восьми километров сузить «горловина» котла, в который попали военнослужащие ВСУ. При этом за последние сутки российским бойцам удалось ещё на 300 метров вклиниться в оборону противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar