«Горловина котла» для ВСУ к западу от Северска сузилась до 8 километров

На северском направлении в Донецкой Народной Республике продолжается планомерное окружение группировки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На северском направлении идёт планомерное окружение украинской группировки. С учётом передислокации ВФУ и увеличению межпозиционного пространства так называемая горловина котла западнее Северска сужена до 8 км», — уточнил Марочко в Телеграм-канале.

За последние сутки вклинивание в оборону противника составило более 300 метров. Северо-западнее Звановки российские подразделения продвинулись примерно на 250 метров по направлению к населённому пункту Свято-Покровск. Эти успехи позволяют постепенно сжимать кольцо окружения вокруг украинской группировки, заключил Марочко.