«Горловина котла» для ВСУ к западу от Северска сузилась до 8 километров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
На северском направлении в Донецкой Народной Республике продолжается планомерное окружение группировки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На северском направлении идёт планомерное окружение украинской группировки. С учётом передислокации ВФУ и увеличению межпозиционного пространства так называемая горловина котла западнее Северска сужена до 8 км», — уточнил Марочко в Телеграм-канале.
За последние сутки вклинивание в оборону противника составило более 300 метров. Северо-западнее Звановки российские подразделения продвинулись примерно на 250 метров по направлению к населённому пункту Свято-Покровск. Эти успехи позволяют постепенно сжимать кольцо окружения вокруг украинской группировки, заключил Марочко.
Ранее командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев заявил, что группировка ВСУ в Северске будет рассечена надвое. По его словам, российские солдаты «разрежут» город пополам и заблокируют украинских боевиков, чтобы приступить в дальнейшем к зачистке. Напомним, что ВС РФ прорвались в населённый пункт 18 ноября, а к вечеру следующего дня они уже дошли до центра.
