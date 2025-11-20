Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 19:52

Генерал Медведев сообщил, что группировка ВСУ в Северске будет рассечена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев проинформировал Верховного главнокомандующего, российского лидера Владимир Путина о ходе тактической операции в Северске. По словам генерала, российские военные «разрезают» город, охватывает его и блокирует.

«Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населённого пункта и на южных окраинах. Также продолжаем охват населённого пункта и его блокирование», — отметил Медведев.

Отвечая на вопрос президента РФ о наступательных действиях в Северске, командующий группировкой подтвердил эту информацию. Он сообщил, что подразделения охватывают, блокируют и «будут рассекать по частям и в дальнейшем зачищать».

Командующим «Южной» группировкой войск стал генерал Медведев
Командующим «Южной» группировкой войск стал генерал Медведев

Тем временем, группировка войск «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации закрепилась в населённом пункте Масляковка на окраине Красного Лимана. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки «Днепр» ведут бои за Приморское и Степногорье, кроме того был освобождён населённый пункт Малая Токмачка и 75% Красноармейска. По его словам, украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
