Генерал Медведев сообщил, что группировка ВСУ в Северске будет рассечена
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
Командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев проинформировал Верховного главнокомандующего, российского лидера Владимир Путина о ходе тактической операции в Северске. По словам генерала, российские военные «разрезают» город, охватывает его и блокирует.
«Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населённого пункта и на южных окраинах. Также продолжаем охват населённого пункта и его блокирование», — отметил Медведев.
Отвечая на вопрос президента РФ о наступательных действиях в Северске, командующий группировкой подтвердил эту информацию. Он сообщил, что подразделения охватывают, блокируют и «будут рассекать по частям и в дальнейшем зачищать».
Тем временем, группировка войск «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации закрепилась в населённом пункте Масляковка на окраине Красного Лимана. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки «Днепр» ведут бои за Приморское и Степногорье, кроме того был освобождён населённый пункт Малая Токмачка и 75% Красноармейска. По его словам, украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации.
