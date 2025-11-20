Генерал Медведев сообщил, что группировка ВСУ в Северске будет рассечена

Командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев проинформировал Верховного главнокомандующего, российского лидера Владимир Путина о ходе тактической операции в Северске. По словам генерала, российские военные «разрезают» город, охватывает его и блокирует.

«Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населённого пункта и на южных окраинах. Также продолжаем охват населённого пункта и его блокирование», — отметил Медведев.

Отвечая на вопрос президента РФ о наступательных действиях в Северске, командующий группировкой подтвердил эту информацию. Он сообщил, что подразделения охватывают, блокируют и «будут рассекать по частям и в дальнейшем зачищать».