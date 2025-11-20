Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 19:16

Командующим «Южной» группировкой войск стал генерал Медведев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Во время визита российского лидера Владимира Путина в командный пункт группировки «Запад» стало известно о новом назначении. Генерал-лейтенант Сергей Медведев, который раньше занимал должность начальника штаба группировки «Южная», теперь стал её командующим.

Медведев сменил на этом посту генерал-полковника Александра Санчика, направленного президентом России в заместители министра обороны.

Опубликовано видео посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»
Опубликовано видео посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика на ключевую должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, что свидетельствует о курсе страны на практическое реформирование системы армейского снабжения. Новый руководитель тыла ВС РФ является не кабинетным чиновником, а боевым генералом. Параллельное назначение Василия Осьмакова, специалиста по промышленности и технологиям, на пост заместителя министра обороны создаёт комплексный тандем для решения задач снабжения армии современной техникой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar