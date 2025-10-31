Промышленник в армии: Белоусов представил нового замминистра обороны России

Бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств СНГ.

«Хотел бы представить заместителя министра обороны РФ Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», — сказал Белоусов.

Осьмаков курировал в Минпромторге вопросы промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны он будет заниматься вопросами взаимодействия с промышленностью и обеспечения армии техникой и вооружением.

Ранее Герой России и кавалер трёх орденов Мужества Николай Соколов, прошедший обучение по программе «Время героев», стал главным советником департамента Управления Президента РФ по внутренней политике. Он отметил, что знания, полученные в рамках программы, помогают участникам эффективно применять военный опыт в гражданской сфере.