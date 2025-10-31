Россия и США
31 октября, 11:45

Промышленник в армии: Белоусов представил нового замминистра обороны России

Белоусов сообщил о назначении Осьмакова на пост нового замминистра обороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств СНГ.

«Хотел бы представить заместителя министра обороны РФ Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе», — сказал Белоусов.

Осьмаков курировал в Минпромторге вопросы промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны он будет заниматься вопросами взаимодействия с промышленностью и обеспечения армии техникой и вооружением.

Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»

Ранее Герой России и кавалер трёх орденов Мужества Николай Соколов, прошедший обучение по программе «Время героев», стал главным советником департамента Управления Президента РФ по внутренней политике. Он отметил, что знания, полученные в рамках программы, помогают участникам эффективно применять военный опыт в гражданской сфере.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

