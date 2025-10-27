Участник программы «Время героев» Серов назначен советником замгендиректора «Роскосмоса»

Кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев» Евгений Серов получил должность советника заместителя генерального директора «Роскосмоса». О назначении сообщили в Telegram-канале программы.

«Моя задача теперь — способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения», — заявил Серов, комментируя своё назначение.

Евгений Серов признался, что, будучи кадровым военным, не ожидал найти себя в гражданской сфере. По его словам, обучение в рамках программы «Время героев» помогло обрести уверенность и новые знания, которые теперь пригодятся в работе на благо отечественной космической отрасли.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, ставший наставником Серова, отметил, что назначение подчеркивает значимость программы по интеграции участников специальной военной операции в гражданскую жизнь. Он добавил, что такие примеры показывают, как ветераны успешно применяют свои профессиональные и личные качества в мирных сферах.

Ранее Герой России и кавалер трёх орденов Мужества Николай Соколов, также прошедший обучение по программе «Время героев», был назначен главным советником департамента Управления Президента РФ по внутренней политике. Он отметил, что знания, полученные в рамках программы, помогают участникам эффективно применять военный опыт в гражданской сфере.