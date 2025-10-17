Федеральным инспектором по Пермскому краю стал участник программы «Время героев»

Участник президентской программы «Время героев» Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю. Об этом сообщили в телеграм-канале программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления при РАНХиГС.

Амиров вошёл в первый поток программы «Время героев» в мае 2023 года. В комментарии он отметил, что горд стать частью большой команды, объединяющей инициативных и ответственных специалистов, готовых работать на благо страны. По его словам, наставником на новом этапе стал полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«В новой должности моя задача – обеспечить координацию исполнения федеральных инициатив и перевод лучших практик в конкретные проекты в регионах. В приоритете – повышение качества жизни граждан за счет улучшения социальных услуг и развития инфраструктуры», — подчеркнул Амиров.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что богатый опыт Ивана Амирова будет востребован на госслужбе. Он напомнил, что Амиров награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», отметив его мужество и ответственность, проявленные во время участия в специальной военной операции.

Иван Амиров родился в Саратове в 1986 году, окончил Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина, 18 лет служил в органах правопорядка, где занимался обеспечением общественной безопасности, в том числе в зоне СВО. Сейчас он женат и воспитывает троих детей.

Ранее другой участник программы «Время героев» Николай Соколов был утверждён в должности главного советника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2018 году. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награждён тремя орденами Мужества и медалью Жукова.