Участник проекта Время героев назначен в департамент Управления Президента РФ

Герой России, кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов утверждён в должности главного советника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике. Об этом сказано на сайте программы «Время героев».

«Николай Соколов отметил, что на новом месте работы ему пригодятся полученные на обучении знания и навыки: «Программа «Время героев» даёт возможность совместить уникальные жизненные компетенции, приобретённые за годы службы в Вооружённых силах, и современные управленческие практики, которыми с нами делятся лучшие эксперты и практики страны», — говорится в тексте.

В мае прошлого года Соколов стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев». Ещё тогда он отмечал, что цель современного госслужащего — быть верным традиционным ценностям, служить в интересах страны и её граждан. Николай Андреевич родился в Крыму в 1991 году. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2018 году. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награждён тремя орденами Мужества и медалью Жукова.

Ранее сообщалось, что Герой Российской Федерации, участник президентской программы «Время героев» Андрей Митяшин назначен на должность проректора по молодёжной политике и воспитательной работе в Российском университете транспорта.