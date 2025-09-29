Герой России Андрей Митяшин назначен проректором РУТ

Герой Российской Федерации, участник президентской программы «Время героев» Андрей Митяшин назначен на должность проректора по молодёжной политике и воспитательной работе в Российском университете транспорта. О его новых задачах в ходе церемонии назначения рассказал министр транспорта России Андрей Никитин, выступавший наставником Митяшина в рамках образовательной программы. Об этом говорится на официальном сайте программы «Время героев».

«Для меня ключевая задача – создавать условия, в которых студенты становятся ответственными и готовыми к реальным вызовам профессиональной и общественной жизни. Программа «Время героев» создаёт такие условия для своих участников, поэтому лучший образовательный опыт обязательно буду использовать в работе», — подчеркнул новый проректор в своем заявлении.

Андрей Никитин, в свою очередь, отметил, что одной из ключевых задач Митяшина станет укрепление традиционных семейных ценностей среди молодёжи и усиление патриотического воспитания. Министр транспорта добавил, что программа «Время героев» представляет собой возможность для героев принимать непосредственное участие в управлении актуальной повесткой и реализации ключевых решений, направленных на развитие государства.

Отмечается, что Андрей Митяшин вошёл в число 83 участников первого потока программы «Время героев» в мае прошлого года, сама программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии. Новый проректор родился в 1995 году в городе Омутнинск Кировской области, окончил Казанское высшее танковое командное училище в 2018 году, за боевые заслуги был удостоен звания Героя Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества и медалью «За храбрость» II степени.

Напомним, что участник СВО Олег Цыбульский с позывным Адлер ранее посвятил военный очерк своему брату по оружию Андрею Митяшину с позывным Ветер. Бойцы ВС РФ познакомились 9 мая на Параде Победы в Москве. Герой России маршировал в числе первых, однако скромность не позволила ему рассказать, за что получил Золотую Звезду. Зато танкист поделился другой фронтовой историей.