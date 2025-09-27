Губернатор Курской области Александр Хинштейн встретился в Москве с участниками президентской программы «Время Героев» и поделился с ними своим опытом управленческой работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Программа нацелена на привлечение военнослужащих к работе в органах государственной власти. На встрече обсуждались вопросы управления регионом, стоящие перед властью задачи. Губернатор рассказал о том, как журналистский опыт помогает ему в работе с людьми.

«Я всегда стараюсь быть в прямом доступе людей, делаю всё, чтобы власть в регионе была честной и прозрачной. Любой вакуум всегда порождает домыслы, сплетни, волнения. А задача власти — чтобы люди чувствовали себя в комфорте, безопасности, понимали, что они сопричастны ко всем изменениям жизни», — подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил успешную реализацию в регионе программы «Курск.Герои!» и роль её участников в управлении областью. Власть должна прислушиваться к мнению людей и учитывать его при принятии решений, считает Хинштейн.

Ранее сообщалось, что участник программы «Время Героев» Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области. Он будет заниматься вопросами развития системы ЖКХ и строительной сферы в регионе, а также поддержкой ветеранов и участников спецоперации. Сысоев родился в Твери в 1976 году, окончил Нижегородское военно-инженерное училище и Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ. За боевые заслуги удостоен звания Героя России и других наград. Вместе с женой он воспитывает сына и двоих дочерей.