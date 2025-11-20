Россия и США
20 ноября, 19:40

Российские военные взяли под контроль Масляковку и движутся к Красному Лиману

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Группировка войск «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации закрепилась в населённом пункте Масляковка на окраине Красного Лимана. Об этом сообщил глава группировки Сергей Кузовлев во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожным узлом в регионе. Также взят под контроль его пригород, населённый пункт Масляковка», — заявил Кузовлев.

А ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки «Днепр» ведут бои за Приморское и Степногорье, кроме того был освобождён населённый пункт Малая Токмачка и 75% Красноармейска. По его словам, украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации.

