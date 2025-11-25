Украинским солдатам приказали не жалеть сослуживцев и немедленно убивать их при попытке сдаться в плен. Командование требовало стрелять в них так же, как в русских, заявил пленный солдат ВСУ Артём Кондыбко, слова которого приводит Минобороны России.

«Когда наши отступали, нам говорили их не жалеть – стрелять так же, как и русских», — сказал украинец.

Вместе с тем он рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ сложилась «кошмарная». Солдатам критически не хватает боеприпасов и еды, а их боевой дух рушат огромные потери и массовые сдачи в плен.

Военнопленный также сообщил о военных преступлениях украинской стороны. По его словам, операторы БПЛА в Красноармейске оттачивали своё мастерство на местных жителях, а военнослужащие разграбляли магазины. При этом Кондыбко подчеркнул гуманное обращение в российском плену, где его кормили, угощали кофе и не оказывали давления.

Убийство украинских солдат своими же сослуживцами давно перестало быть чем-то удивительным. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ у Димитрова боятся всем скопом сдаться в плен, поскольку за это их сразу убьют боевые товарищи.