22 ноября, 14:49

Пушилин: ВСУ боятся массово сдаваться в плен у Димитрова из-за страха быть убитыми сослуживцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Солдаты ВСУ боятся массово сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага», сказал глава региона в беседе с РИА «Новости».

Накануне Пушилин сообщил, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров. По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

