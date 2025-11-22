Пушилин: ВСУ боятся массово сдаваться в плен у Димитрова из-за страха быть убитыми сослуживцами
Солдаты ВСУ боятся массово сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага», — сказал глава региона в беседе с РИА «Новости».
Накануне Пушилин сообщил, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров. По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.
