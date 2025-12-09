Россия доведёт специальную военную операцию до её логического завершения и полного достижения поставленных целей. Данное заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей СВО», — сказал он.

Глава государства подчеркнул особую значимость возвращённых территорий, отметив, что они всегда были исторической частью России. Вместе с тем он напомнил, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, а решение о передаче территории Украине было принято Владимиром Лениным.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО являются истинными героями Отечества. По его словам, они ведут боевые действия в исключительно тяжёлых условиях из-за массового применения противником беспилотников. На передовой порой складывается такая обстановка, что буквально невозможно поднять голову, но, несмотря на это, российские бойцы продолжают мужественно выполнять свои задачи.