Во главе с Колокольцевым прошло заседание Госантинаркотического комитета

В МВД России под председательством министра Владимира Колокольцева прошло заседание Государственного антинаркотического комитета. Обсуждались новые меры по противодействию наркопреступности, разрушению экономических схем наркобизнеса и изъятию доходов от незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила официальный представить МВД Ирина Волк.

«Собрана доказательная база по факту легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей преступного сообщества, создавшего торговую площадку «Гидра». Наркодоходы были получены в криптовалюте и конвертированы в традиционные платежные средства», — сообщил министр.

Крупнейший русскоязычный криминальный маркетплейс «Гидра» действовал с 2015 года, обеспечивая анонимную продажу наркотиков и вывод доходов через криптовалюту с последующим обращением в легальные активы. Оперативники установили владельцев хостинговой компании и выявили структуру сообщества, включавшую не менее 15 подразделений.

Следствие арестовало имущество фигурантов на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Впервые был использован механизм изъятия криптовалютных активов через аппаратный кошелёк для сохранности и последующего ареста. Один из организаторов, действовавший с 2015 по апрель 2024 года, совершил по версии следствия более 500 преступлений в сфере оборота наркотиков и легализовал свыше миллиарда рублей через покупку недвижимости и автомобилей в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей.

Министр подчеркнул, что преступники активно используют современные технологии, усложняя сбор доказательств, и отметил необходимость эффективных механизмов изъятия цифровых активов в доход государства. На заседании также утверждён План работы ГАК на следующий год.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (69%) поддерживают введение уголовной ответственности за употребление наркотиков. При этом 56% участников считают, что наркозависимые сами виноваты в своей зависимости. Почти такая же доля респондентов (69%) выступает за принудительное лечение, а 18% с этой мерой не согласны.