Шахматиста Федосеева лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о лишении шахматиста Владимира Федосеева званий мастера спорта и гроссмейстера России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале министерства.

Причиной такого решения стали публичная критика шахматистом российской военной операции на Украине и его переход под флаг другой страны. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства и намерении выступать за Словению, категорически отказавшись представлять Россию на международных соревнованиях. Ещё до введения санкций Международной шахматной федерации (FIDE) в отношении российских спортсменов, гроссмейстер требовал убрать флаг Российской шахматной федерации со своего игрового стола и отказывался использовать национальную символику.

Исполнительный директор Российской шахматной федерации Александр Ткачёв в комментарии ТАСС поддержал решение министерства, заявив, что Федосеев недостоин носить высшие спортивные звания после своих публичных высказываний.

«Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил всё», — сказал Ткачёв.

Владимиру Федосееву 30 лет. Звание мастера спорта он получил в 2012 году, а гроссмейстера России — в 2014. С июля 2023 года он официально представляет Словению на международной арене.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) официально подтвердила переход чемпионки мира по прыжкам на батуте Яны Лебедевой под спортивное гражданство Белоруссии. Решение об одобрении смены гражданства 23-летней спортсменки было принято Исполкомом FIG на заседании, состоявшемся в Лаосе.