Обвиняемая в коррупции депутат Рады решила обратиться за помощью к ЕС и США

Вышедшая из-под стражи депутат Верховной рады Анна Скороход, обвиняемая в подстрекательстве к даче взятки, заявила об отсутствии у неё чего-либо, что можно было бы скрыть, после того как суд арестовал ее телефон и планшет. По информации телеканала «Общественное», она намерена обратиться в Европейский союз, а также в конгресс и сенат США.

Согласно информации телеканала, судебное заседание было проведено в закрытом режиме по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента. Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов.