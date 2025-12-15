Прямая линия 2025
Обвиняемая в коррупции депутат Рады решила обратиться за помощью к ЕС и США

Обложка © Telegram / Голос Анни Скороход

Вышедшая из-под стражи депутат Верховной рады Анна Скороход, обвиняемая в подстрекательстве к даче взятки, заявила об отсутствии у неё чего-либо, что можно было бы скрыть, после того как суд арестовал ее телефон и планшет. По информации телеканала «Общественное», она намерена обратиться в Европейский союз, а также в конгресс и сенат США.

Согласно информации телеканала, судебное заседание было проведено в закрытом режиме по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Третьи лица внесли залог за депутата Рады Анну Скороход

Ранее НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента. Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов.

