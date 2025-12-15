Прямая линия 2025
15 декабря, 13:32

Появились первые кадры со львом, выжившим при атаке ВСУ в Запорожье

Выживший лев Нет после удара дрона ВСУ в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Лев Нео, пострадавший при террористической атаке на Васильевский центр реабилитации хищных животных, находится в стабильном состоянии, но ещё пребывает в стрессе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Выживший лев Нет после удара дрона ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Состояние льва специалисты оценивают как стабильное, он уже ест, но ещё находится в стрессе. После атаки территория зоопарка существенно пострадала, пострадал вольер, где содержались лев и тигры», — отметил Балицкий.

В настоящее время львы и тигры находятся в зимовниках. Губернатор пообещал оказать поддержку зоопарку, восстановить повреждённые вольеры и обеспечить комфортные условия содержания животных в зимний период.

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. После инцидента животное какое-то время не подавало признаков жизни, но уже пришло в себя и самостоятельно ходит. В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры, а также ремонт помещений, разрушенных при атаке.

