15 декабря, 13:44

Ирландия обсуждает возможное вступление в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canvast

Ирландия рассматривает возможность вступления в НАТО после сообщений о якобы замеченных в воздушном пространстве беспилотниках. Об этом сообщил портал Euractiv.

«(На этом фоне разгорелась — прим. Life.ru) дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в НАТО. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту идею, а ещё треть не определилась», — говорится в материале.

При этом основными противниками интеграции в евроатлантические структуры выступает левая партия «Шинн Фейн», которая настаивает на нормализации отношений с Россией.

На выборах президента в Ирландии победила Кэтрин Коннолли, критикующая НАТО
Ранее сообщалось, что самолёт Владимира Зеленского перед посадкой в Ирландии сопровождали четыре неопознанных беспилотника. Они взлетели к северо-востоку от Дублина, пролетели опасно близко к борту, а затем остановились в воздухе над кораблём Военно-морских сил Ирландии, что указывало на высокий уровень координации действий. Происхождение дронов остаётся неизвестным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
