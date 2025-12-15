Ирландия обсуждает возможное вступление в НАТО

Ирландия рассматривает возможность вступления в НАТО после сообщений о якобы замеченных в воздушном пространстве беспилотниках. Об этом сообщил портал Euractiv.

«(На этом фоне разгорелась — прим. Life.ru) дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в НАТО. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту идею, а ещё треть не определилась», — говорится в материале.

При этом основными противниками интеграции в евроатлантические структуры выступает левая партия «Шинн Фейн», которая настаивает на нормализации отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что самолёт Владимира Зеленского перед посадкой в Ирландии сопровождали четыре неопознанных беспилотника. Они взлетели к северо-востоку от Дублина, пролетели опасно близко к борту, а затем остановились в воздухе над кораблём Военно-морских сил Ирландии, что указывало на высокий уровень координации действий. Происхождение дронов остаётся неизвестным.