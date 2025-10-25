На выборах президента в Ирландии победила независимый кандидат Кэтрин Коннолли

На президентских выборах в Ирландии одержала победу независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Она набрала 63,4% голосов.

Бывший премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже поздравил её с победой в соцсети X. С поздравлениями к Коннолли обратилась и другая кандидатка — Хизер Хамфрис, которая баллотировалась от центристской партии Fine Gael, входящей в правящую коалицию. Она получила 29,5% голосов.

«Кэтрин станет президентом для всех нас, она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего, я ни о чём не жалею», — приводит слова Хамфрис телеканал RTE.

Кэтрин Коннолли 68 лет. С 2016 года она была депутатом Палаты представителей Ирландии. На посту президента страны она сменит Майкла Хиггинса.

