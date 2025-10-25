Камала Харрис допустила, что вновь попытается стать президентом США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Экс-вице-президент Штатов Камала Харрис допустила, что снова попробует стать президентом США. Политик рассказала об этом в интервью BBC.
«Возможно», — ответила она на соответствующий вопрос британских журналистов, добавив, что пока не приняла окончательное решение.
Политик заявила, что не намерена ориентироваться на социологические замеры, демонстрирующие низкие шансы её победы на ближайших выборах. По Харрис, мотивация оставаться в политике обусловлена убеждением, что служение обществу у неё «в крови».
Напомним, на президентских выборах в ноябре прошлого года кандидат от Демократической партии Камала Харрис уступила республиканцу Дональду Трампу. Контекст поражения Харрис и её текущие заявления формируют в американском обществе основу дискуссии о возможном реванше демократов и сценариях избирательной кампании.
К слову, в мемуарах «107 дней» Камала Харрис утверждает, что по поручению экс-президента США Джо Байдена в феврале 2022 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности убеждала Владимира Зеленского в неизбежности российской военной операции. Украинская разведка, по её словам, не ожидала удара и сам киевский лидер, тогда ещё президент Украины считал, что глава России Владимир Путин блефует. Харрис настаивает, что её задачей было донести до Киева «суровую реальность» грядущего конфликта, и описывает динамику контактов с Зеленским — всего семь встреч, последняя состоялась в конце сентября 2024 года, — как «доверительную дружбу». При этом она критикует администрацию Байдена за то, что ей якобы поручали заведомо невыполнимые миссии и не обеспечивали политической поддержки в периоды публичных атак
