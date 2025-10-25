Камала Харрис допустила, что вновь попытается стать президентом США

К слову, в мемуарах «107 дней» Камала Харрис утверждает, что по поручению экс-президента США Джо Байдена в феврале 2022 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности убеждала Владимира Зеленского в неизбежности российской военной операции. Украинская разведка, по её словам, не ожидала удара и сам киевский лидер, тогда ещё президент Украины считал, что глава России Владимир Путин блефует. Харрис настаивает, что её задачей было донести до Киева «суровую реальность» грядущего конфликта, и описывает динамику контактов с Зеленским — всего семь встреч, последняя состоялась в конце сентября 2024 года, — как «доверительную дружбу». При этом она критикует администрацию Байдена за то, что ей якобы поручали заведомо невыполнимые миссии и не обеспечивали политической поддержки в периоды публичных атак