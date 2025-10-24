Камалу Харрис освистали в Лондоне на презентации мемуаров

Бывшего вице-президента США Камалу Харрис освистали во время презентации её политических мемуаров в Лондоне. Инцидент с протестами из-за палестино-израильского конфликта освещает американский журнал Newsweek.

«Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав её на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером», — пишет издание.

Трое протестующих прервали выступление политика в центре Саутбэнк, выкрикивая обвинения в её адрес. Один из активистов поднял плакат с надписью «Харрис, на твоих руках кровь», после чего других мужчин охране пришлось выводить из зала. У входа в здание также собралась группа из 15 человек с палестинскими флагами, которые скандировали «Камале Харрис здесь не рады».

Сама Харрис заявила, что понимает эмоции, вызванные событиями в Газе. Это уже не первый случай во время её книжного тура, когда её освистывают из-за политики администрации Байдена в отношении палестино-израильского конфликта.

Ранее Камалу Харрис уже преследовала волна критики, в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в резиденции вице-президента США. В сообщении уточняется, что доказательств незаконного проникновения обнаружено не было, однако два человека были задержаны за нарушение комендантского часа вблизи объекта.