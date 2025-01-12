На дом Камалы Харрис обрушилась новая напасть

В доме вице-президента США Камалы Харрис случилась вероятная кража со взломом. Данные об этом передаёт телеканал ABC7.

«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — говорится в публикации.