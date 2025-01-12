На дом Камалы Харрис обрушилась новая напасть
ABC7: В доме вице-президента США Харрис произошла возможная кража со взломом
В доме вице-президента США Камалы Харрис случилась вероятная кража со взломом. Данные об этом передаёт телеканал ABC7.
«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — говорится в публикации.
Сообщается, что никаких доказательств взлома пока обнаружено не было, два человека были задержаны за нарушение комендантского часа.
Напомним, мощный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости Голливуда. Огонь распространяется с невероятной скоростью из-за сильного ветра, охватив уже более 311 гектаров. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации.
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