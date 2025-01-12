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12 января, 09:40

На дом Камалы Харрис обрушилась новая напасть

ABC7: В доме вице-президента США Харрис произошла возможная кража со взломом

В доме вице-президента США Камалы Харрис случилась вероятная кража со взломом. Данные об этом передаёт телеканал ABC7.

«В субботу в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме вице-президента Камалы Харрис», — говорится в публикации.

Сообщается, что никаких доказательств взлома пока обнаружено не было, два человека были задержаны за нарушение комендантского часа.

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Напомним, мощный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости Голливуда. Огонь распространяется с невероятной скоростью из-за сильного ветра, охватив уже более 311 гектаров. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Николай Рюмин
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