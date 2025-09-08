Мессенджер MAX
8 сентября, 10:03

СМИ выяснили, за что Трамп лишил Камалу Харрис защиты Секретной службы

Охрана бывшего вице-президента США Камалы Харрис была прекращена полицией Лос-Анджелеса, она была лишена государственной защиты. Решение связано с критикой со стороны профсоюза полицейских, которые считают, что ресурсы полиции должны сосредоточиться на защите обычных жителей. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

«Департамент полиции Лос-Анджелеса в субботу прекратил охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис на фоне критики, что полицейских отвлекают от выполнения обязанностей по борьбе с преступностью», — говорится в материале.

Профсоюз полицейских подчеркнул, что охрана Харрис отвлекает сотрудников от основной работы по обеспечению безопасности жителей города. Отмечается, что экс-вице-президент может позволить себе частную охрану, а привлечение полицейских к её защите считают необоснованным расходованием ресурсов.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис лишилась государственной охраны по распоряжению президента Дональда Трампа. Она получила шестимесячную защиту после окончания срока полномочий, которую планировалось продлить ещё на год по директиве экс-президента Джо Байдена. Однако Трамп аннулировал это решение, разрешив Секретной службе прекратить все процедуры, связанные с охраной Харрис, начиная с 1 сентября 2025 года.

Милена Скрипальщикова
