Трамп наплевал на решение Байдена и оставил Харрис без государственной охраны
CNN: Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США, несмотря на указ Байдена
Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывший вице-президент США Камала Харрис по распоряжению американского лидера Дональда Трампа лишилась государственной охраны, несмотря на ранее продлённые полномочия Секретной службы. Об этом сообщает CNN.
Согласно данным телеканала, Харрис получила шестимесячную защиту после окончания срока своих полномочий, которую должны были продлить ещё на год на основании директивы экс-главы Белого дома Джо Байдена. Однако распоряжением Трампа это указание было аннулировано. Телеканал цитирует документ, в котором говорится, что сотрудникам Секретной службы разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, в отношении Камалы Харрис начиная с 1 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что Камала Харрис не исключила возможность своего выдвижения на пост главы государства в 2028 году. Ранее Байден объяснил поражение демократов на прошлогодних выборах. По его словам, в этом виноваты сексизм и расизм команды республиканцев.