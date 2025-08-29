Трамп наплевал на решение Байдена и оставил Харрис без государственной охраны

Бывший вице-президент США Камала Харрис по распоряжению американского лидера Дональда Трампа лишилась государственной охраны, несмотря на ранее продлённые полномочия Секретной службы. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, Харрис получила шестимесячную защиту после окончания срока своих полномочий, которую должны были продлить ещё на год на основании директивы экс-главы Белого дома Джо Байдена. Однако распоряжением Трампа это указание было аннулировано. Телеканал цитирует документ, в котором говорится, что сотрудникам Секретной службы разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, в отношении Камалы Харрис начиная с 1 сентября 2025 года.