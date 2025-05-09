Байден объяснил поражение Харрис на выборах сексизмом и расизмом команды Трампа

Бывший президент США Джо Байден заявил, что расизм и сексизм республиканцев сыграли ключевую роль в поражении Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года. В интервью телеканалу ABC он отметил, что заранее предвидел подобный исход, ссылаясь на глубокие предубеждения в американском обществе.

По словам пожилого демократа, предвыборный штаб Дональда Трампа выстроил кампанию на утверждении, что женщина, да ещё и смешанной расы, не может руководить такой большой страной.

«Я не был удивлён, потому что они [команда Дональда Трампа] пошли по пути сексизма, по всему этому пути», — подчеркнул Байден.

В завершение экс-президент выразил надежду, что Харрис не откажется от политической деятельности. При этом он не уточнил, в какой роли видит её в будущем.