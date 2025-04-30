День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 14:43

Трамп оставил мужа Харрис без работы

Муж Харрис Эмхофф сообщил, что Трамп уволил его из совета музея Холокоста

Дуглас Эмхофф и Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP

Дуглас Эмхофф и Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп уволил мужа своей бывшей соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Об этом сообщил сам Дуглас Эмхофф.

«Меня известили об исключении из совета Мемориального музея Холокоста», — приводит слова Эмхоффа The Hill.

Супруг бывшего вице-президента добавил, что память о холокосте и просвещение на эту тему нельзя политизировать. Он обещал продолжить работу в данном направлении. Тем временем издание со ссылкой на некого сотрудника Белого дома сообщает, что администрация американского президента уволила нескольких членов музейного совета и проводит собеседования с новыми кандидатами.

Харрис готовилась к внезапной смерти Байдена, узнали СМИ
Харрис готовилась к внезапной смерти Байдена, узнали СМИ

Ранее сообщалось, что президент США лишил нескольких политиков доступа к секретной информации. Среди них Харрис, бывший президент Джо Байден, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar