Трамп оставил мужа Харрис без работы

Президент США Дональд Трамп уволил мужа своей бывшей соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Об этом сообщил сам Дуглас Эмхофф.

Супруг бывшего вице-президента добавил, что память о холокосте и просвещение на эту тему нельзя политизировать. Он обещал продолжить работу в данном направлении. Тем временем издание со ссылкой на некого сотрудника Белого дома сообщает, что администрация американского президента уволила нескольких членов музейного совета и проводит собеседования с новыми кандидатами.