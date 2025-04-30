Трамп оставил мужа Харрис без работы
Муж Харрис Эмхофф сообщил, что Трамп уволил его из совета музея Холокоста
Дуглас Эмхофф и Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP
Президент США Дональд Трамп уволил мужа своей бывшей соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Об этом сообщил сам Дуглас Эмхофф.
«Меня известили об исключении из совета Мемориального музея Холокоста», — приводит слова Эмхоффа The Hill.
Супруг бывшего вице-президента добавил, что память о холокосте и просвещение на эту тему нельзя политизировать. Он обещал продолжить работу в данном направлении. Тем временем издание со ссылкой на некого сотрудника Белого дома сообщает, что администрация американского президента уволила нескольких членов музейного совета и проводит собеседования с новыми кандидатами.
Ранее сообщалось, что президент США лишил нескольких политиков доступа к секретной информации. Среди них Харрис, бывший президент Джо Байден, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.