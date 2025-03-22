Трамп лишил главных политиков США доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации многих политиков страны, например, Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. Всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства Штатов без сопровождения.

«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена», — говорится в релизе Белого дома.

Это ограничение также касается участия в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента», а также доступа к данным, представляющим государственную тайну, находящимся в распоряжении разведывательного сообщества.