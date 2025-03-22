Трамп лишил главных политиков США доступа к секретной информации
Белый дом: Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов
Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации многих политиков страны, например, Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. Всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства Штатов без сопровождения.
«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена», — говорится в релизе Белого дома.
Это ограничение также касается участия в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента», а также доступа к данным, представляющим государственную тайну, находящимся в распоряжении разведывательного сообщества.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США. Данное решение хозяин Овального кабинета принял из-за того, что ведомство потратило огромное количество средств, но за 45 лет работы так и не выстроило качественную модель обучения. Церемония подписания прошла в Белом доме в присутствии губернаторов Техаса и Флориды, министра образования, а также школьников.
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