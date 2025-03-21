Бывший президент США Джо Байден заявил соратникам, что намерен вернуться на политическую арену, так как нынешний лидер Дональд Трамп разрушает все программы, созданные демократами. Об этом пишет телеканал NBC News.

Байден уже провёл беседу с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином. Старик предложил даже свою помощь в делах. Активисты и спонсоры демпартии винят отставника в поражении на выборах и называют его «прошлым фракции». Однако есть и те, кто сохраняет веру в Байдена и ждёт от него пользы.

Согласно опросу NBC News, популярность Демократической партии упала до рекордно низких показателей в 27%. Тем временем, супруга Джо Джилл заявила о готовности собирать деньги для демократов. Агентство сообщает, что чита Байденов планирует написать книгу и даже консультируется с госсекретарём Энтони Блинкеном, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и старшими советниками Белого дома Майком Донилоном и Стивом Риккетти.