Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США. Церемония прошла в Белом доме в присутствии губернаторов Техаса и Флориды, министра образования, а также школьников.
По словам главы государства, Штаты потратили на образование больше средств, чем любая другая страна. Однако за 45 лет работы министерство так и не смогло выстроить качественную модель обучения.
«Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда», — заявил Трамп перед подписанием документа.
Это не первое кардинальное решение Трампа после прихода к власти. Напомним, что всего за девять дней президентства политик умудрился подписать 38 указов, установив рекорд среди предшественников.
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