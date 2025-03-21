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20 марта, 21:42

Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США. Церемония прошла в Белом доме в присутствии губернаторов Техаса и Флориды, министра образования, а также школьников.

По словам главы государства, Штаты потратили на образование больше средств, чем любая другая страна. Однако за 45 лет работы министерство так и не смогло выстроить качественную модель обучения.

«Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда», — заявил Трамп перед подписанием документа.

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Это не первое кардинальное решение Трампа после прихода к власти. Напомним, что всего за девять дней президентства политик умудрился подписать 38 указов, установив рекорд среди предшественников.

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Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Антон Голыбин
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