Харрис готовилась к внезапной смерти Байдена, узнали СМИ

Бывшая вице-президент США Камала Харрис до своей отставки готовилась к внезапной смерти предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на фрагменты из книги «Борьба: внутри самой дикой битвы за Белый дом».

В книге говорится, что экс-директор по коммуникациям вице-президента США Джамал Симмонс разработал целую коммуникационную стратегию, которой Харрис должна была следовать в случае смерти Байдена. Например, Симмонс разработал «резервный список» федеральных судей, которые могли бы привести соратницу экс-президента США к присяге в качестве главы государства.

«Симмонс полагал, что Харрис получит одобрение, если она будет приведена к присяге поспешно, потому что Байден неожиданно скончался», — указали авторы книги.

Также Симмонс выражал обеспокоенность, что народ может усомниться в легитимности Харрис. Поэтому он создал список судей, которые могли бы укрепить её в законности получения власти. В книге утверждается, что самым сильным проверяющим должен был быть федеральный судья, назначенный не Дональдом Трампом, а другим республиканцем.