Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний по делу Байдена

Весьма вероятно, что бывшего вице-президента США Камалу Харрис вызовут для дачи показаний по делу о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом заявил глава надзорного комитета нижней палаты Конгресса США Джеймс Комер.

В эфире Fox News республиканец заявил, что отказ Камалы Харрис от участия в выборах губернатора Калифорнии освободил её график. Следовательно, она сможет уделить больше внимания даче показаний Комитету по надзору Палаты представителей по вопросу о когнитивных способностях Джо Байдена. При этом вызов по повестке весьма вероятен.