Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний по делу Байдена
Камалу Харрис могут вызвать в Конгресс США для дачи показаний о здоровье Байдена
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Весьма вероятно, что бывшего вице-президента США Камалу Харрис вызовут для дачи показаний по делу о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом заявил глава надзорного комитета нижней палаты Конгресса США Джеймс Комер.
В эфире Fox News республиканец заявил, что отказ Камалы Харрис от участия в выборах губернатора Калифорнии освободил её график. Следовательно, она сможет уделить больше внимания даче показаний Комитету по надзору Палаты представителей по вопросу о когнитивных способностях Джо Байдена. При этом вызов по повестке весьма вероятен.
Как сообщал Life.ru, ранее сенат США начал проводить слушания, чтобы определить когнитивное состояние Джо Байдена в его время на посту президента. Республиканцы считают, что действия прошлой администрации и ошибки Байдена нарушили конституционные принципы и поставили под угрозу безопасность США. А не так давно Харрис намекнула на возможное выдвижение на президентских выборах США в 2028 году.