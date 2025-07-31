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30 июля, 22:50

Камала Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии

Камала Харрис. Обложка © X / Vice President Kamala Harris Archived

Камала Харрис. Обложка © X / Vice President Kamala Harris Archived

Бывший вице-президент США Камала Харрис отказалась от участия в гонке за пост губернатора Калифорнии. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

«В последние месяцы я серьёзно подумывала о том, чтобы попросить жителей Калифорнии о привилегии служить им в качестве губернатора. Я люблю этот штат, его жителей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», — говорится в заявлении.

Харрис отметила важность общественного служения и признала, что современные политические структуры зачастую не оправдывают ожиданий граждан, что способствует возникновению кризисных ситуаций. В будущем, по её мнению, необходимо внедрять новые подходы, сохраняя при этом основные принципы и ценности.

В текущий момент она не планирует связывать свою деятельность с государственными должностями, намереваясь сосредоточиться на поддержке демократических кандидатов по всей стране. В ближайшее время Харрис обещала представить более детальную информацию о своих дальнейших планах.

«В Соединённых Штатах Америки власть должна принадлежать народу. И мы, народ, должны использовать нашу власть, чтобы бороться за свободу, равные возможности, справедливость и достоинство всех. Я буду продолжать эту борьбу», — заключила политик.

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А ранее сотрудники ФБР обнаружили секретные документы, относящиеся к расследованию якобы вмешательства России в выборы в Соединённых Штатах в 2016 году. Тысячи документов хранились в мешках, предназначенных для утилизации, в закрытом помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них оказалось дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году пришёл к выводу, что ведомство действовало нетипично при расследовании возможных связей Дональда Трампа с Россией.

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Тимур Хингеев
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