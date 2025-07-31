Харрис высказалась о своём будущем выдвижении на президентские выборы в США
WP: Харрис может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году
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Бывший вице-президент США Камала Харрис намекнула на возможность своего возвращения в Белый дом в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
«Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом», — говорится в публикации.
Ранее экс-президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах в 2024 году. Байден объяснил поражение Харрис на выборах сексизмом и расизмом команды Дональда Трампа. Политик также выразил надежду, что она не откажется от политической деятельности.