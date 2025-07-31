Харрис высказалась о своём будущем выдвижении на президентские выборы в США

Бывший вице-президент США Камала Харрис намекнула на возможность своего возвращения в Белый дом в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом», — говорится в публикации.