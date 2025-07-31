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Регион
31 июля, 05:22

Харрис высказалась о своём будущем выдвижении на президентские выборы в США

WP: Харрис может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Бывший вице-президент США Камала Харрис намекнула на возможность своего возвращения в Белый дом в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом», — говорится в публикации.

Камала Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии
Камала Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии

Ранее экс-президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах в 2024 году. Байден объяснил поражение Харрис на выборах сексизмом и расизмом команды Дональда Трампа. Политик также выразил надежду, что она не откажется от политической деятельности.

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Мария Любицкая
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