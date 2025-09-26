Интервидение
26 сентября, 06:08

Семь встреч: Харрис пришлось вбивать Зеленскому в голову установку о войне с Россией

Харрис вспомнила, как в Мюнхене убедила Зеленского в неизбежности конфликта с РФ

Обложка © Flickr / The White House

Бывший вице-президент США Камала Харрис убедила Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией незадолго до начала СВО. Об этом она рассказала в своей книге мемуаров «107 дней» заявив, что в феврале 2022 года украинская разведка не ожидала российского наступления.

«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — рассказала Харрис, заявив, что именно Байден поручил ей убедить Зеленского в начале конфликта во время встречи в Мюнхене.

Бывший вице-президент объяснила, что встречалась с Зеленским семь раз, последняя беседа состоялась в конце сентября 2024 года. Харрис описала их отношения как «доверительную дружбу». При этом она раскритиковала администрацию Байдена, заявив, что ей ставили заведомо невыполнимые задачи и не оказывали поддержки, когда она подвергалась нападкам.

Камала Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии

Ранее Life.ru рассказал, что бывший вице-президент США Камала Харрис лишилась государственной охраны с 1 сентября 2025 года. После окончания срока полномочий, ей была предоставлена шестимесячная защита, которую планировалось продлить по распоряжению экс-президента Джо Байдена. Однако Дональд Трамп отменил это решение, дав Секретной службе разрешение прекратить все охранные мероприятия в отношении Харрис.

    avatar