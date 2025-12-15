Психиатр объяснила, чем опасен крепкий чай и почему он не лечит болезни

Чрезмерное употребление крепкого чая может усиливать тревожность из‑за содержания кофеина и в целом негативно сказываться на самочувствии. Об этом напомнила заведующая ПНДО Красногорской больницы Минздрава МО, врач‑психиатр Елена Кунаковская. По её словам, тёплый чай действительно способен давать субъективное облегчение, но его возможности сильно переоценивают.

Специалист пояснила, что напиток помогает согреться, увеличивает объём потребляемой жидкости, снижает вязкость слизи и временно уменьшает боль в горле. В этом смысле чай можно считать элементом поддерживающей терапии, но не полноценным лечебным средством. Называть его универсальным «народным лайфхаком» неправильно, подчеркнула врач.

Кунаковская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила, что чай не воздействует на причину инфекции — вирусы или бактерии, зато в ряде случаев сам может стать фактором риска. Слишком горячие напитки повышают вероятность ожога слизистой глотки и пищевода, а злоупотребление крепким чаем способно усиливать тахикардию, обезвоживание и тревожность из‑за кофеина, особенно у детей и пожилых людей. Отдельную опасность представляют некоторые травяные сборы при аллергии или неправильном подборе растений.

С точки зрения психического здоровья, по словам психиатра, лучше выбирать некрепкий чай или травяные напитки без выраженного стимулирующего эффекта. Ромашка, липовый цвет и мелисса могут мягко успокаивать и способствовать нормализации сна, однако чай в любом виде не стоит рассматривать как средство лечения психических или соматических заболеваний — его роль ограничивается поддерживающим и симптоматическим действием.

