Регион
15 декабря, 14:14

Роспотребнадзор расследует вспышку туберкулёза в школе Новосибирска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Komsan Loonprom

В одной из школ Новосибирска зафиксированы случаи туберкулёза. Специалисты Роспотребнадзора работают над выявлением источника инфекции и причин ее распространения. Заболевшим провели внеочередную диагностику, сообщили в мэрии.

«В соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора по Новосибирской области… в МБОУ СОШ №112 специалистами управления проводятся мероприятия по выявлению источника и причин возникновения заболевания туберкулёзом у обучающихся образовательной организации», — рассказали в горадминистрации, передаёт РИА «Новости».

Информация о числе заболевших детей не разглашается в соответствии с законодательством о врачебной тайне. По официальным данным, в образовательном учреждении проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. В мэрии пояснили, что по санитарным правилам, если в школе обнаруживают туберкулёз, это не означает, что школу закроют или учеников отправят учиться на дому.

А ранее проверка стартовала в «Черкизово» после получения информации о случае открытой формы туберкулёза у одного из сотрудников. По данным СМИ, в ходе проверки было зафиксировано большое количество положительных результатов на туберкулёз, что вызвало волнение среди персонала.

Мария Любицкая
