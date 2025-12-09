В Петербурге из-за вспышки ОРВИ закрыли классы в школах и группы в детсадах

В Санкт-Петербурге резко выросла заболеваемость респираторными инфекциями, что привело к массовому закрытию школ и детсадов на карантин. Об этом сообщил городской комитет по образованию.

По официальным данным, в связи с превышением эпидпорога приостановлена работа 262 школьных классов и 27 групп в дошкольных учреждениях. Основной причиной введения ограничений стал совместный рост случаев коронавируса, сезонного гриппа и ОРВИ среди детей и подростков.

В ведомстве подчеркнули, что все карантинные меры носят временный и профилактический характер, а их ключевая цель — разорвать цепочку передачи вирусов. На период закрытия для школьников организовано дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на карантин закрыты уже восемь школ из-за вспышки ОРВИ и гриппа. В некоторых учебных заведениях на дистанционное обучение переведены только отдельные классы, решение принимается в зависимости от числа заболевших учеников.