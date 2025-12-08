В Челябинской области восемь школ закрыли на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

В Челябинской области на карантин закрыты уже восемь школ из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Как узнал портал URA.ru, в некоторых учебных заведениях на дистанционное обучение переведены только отдельные классы. Решение принимается в зависимости от количества заболевших учеников.

Так, с 9 по 15 декабря будет закрыт филиал челябинского лицея №95 на улице Молдавская, где учатся начальные классы. По словам родителей, в некоторых классах гриппом заболели до двух третей детей. В министерстве образования региона подтвердили, что продолжается практика закрытия классов и целых школ, а также перевода на «дистант» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее врач предупредил, что распространяющийся в России грипп типа А, включая его «гонконгскую» разновидность, отличается интенсивным проявлением симптомов и риском серьёзных осложнений. Он отметил, что, помимо гриппа, циркулируют риновирусы и аденовирусы, но грипп А особенно опасен возможными последствиями в виде пневмонии, поражения сердца, почек или головного мозга.