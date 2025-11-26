Россия и США
26 ноября, 20:26

В одном из районов Севастополя ввели карантин из-за бешенства у домашних котов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borkin Vadim

В Нахимовском районе Севастополя ввели карантин из-за выявления бешенства у домашних котов. Исследования подтвердили наличие двух заражённых: на территории города и в селе. Об этом проинформировали в пресс-службе городского правительства.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Один случай зафиксирован на Корабельной стороне, второй в Орловке. По результатам лабораторных исследований в обоих случаях подтверждён диагноз «бешенство», — говорится в заявлении.

Люди, контактировавшие с заражёнными питомцами, направлены на антирабическую профилактику через здравоохранение и Роспотребнадзор. Госветслужба проводит вакцинацию и медицинский осмотр животных.

Ранее в Омской области бешеная лиса напала на молодую девушку. Услышав крики о помощи, из дома по близости выбежал мужчина с палкой. Через мгновение он уже колотил лису по голове. Пострадавшую с серьёзными повреждениями рук и ног срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения антирабической вакцинации.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Крым, Республика
