Бешеная лиса вышла к людям и чуть не растерзала девушку под Омском

В городе Калачинске Омской области произошёл инцидент с нападением бешеной лисы на молодую девушку. Ситуация могла закончиться трагедией, но на улице вовремя появился человек с палкой. Об этом сообщает Mash.

Утром рыжая хищница вцепилась в прохожую на улице города. Услышав крики о помощи, из дома по близости выбежал сосед по имени Вячеслав с палкой в руке. Через мгновение он уже колотил лису по голове. Пострадавшую с серьёзными повреждениями рук и ног срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения антирабической вакцинации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске ввели карантин из-за появления в окрестностях города бешеной лисы. До 15 января в радиусе километра от дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 запрещено появляться людям без прививки от бешенства.