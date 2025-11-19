Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 17:53

Вспышка бешенства зафиксирована в московском Щукине, объявлен карантин

Обложка © ТАСС / Алексей Бородин

Обложка © ТАСС / Алексей Бородин

В московском районе Щукино зафиксирован случай бешенства у домашнего животного, после чего власти ввели двухмесячный карантин. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, заболевание выявили 17 ноября 2025 года, а ограничения будут действовать до 17 января 2026-го. Очагом заражения признано жилое помещение в доме №19 на улице Гамалеи. Под «неблагополучную зону» попадает территория вокруг очага, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и Москвы-реки.

Ранее сообщалось о введении карантина по бешенству в Новосибирске — там меры затронули район вокруг дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, где заразилась лиса. Жителям без действующей прививки запретили выходить в зону радиусом один километр, а также вывозить питомцев и проводить массовые мероприятия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.


BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • бешенство
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar