Вспышка бешенства зафиксирована в московском Щукине, объявлен карантин

В московском районе Щукино зафиксирован случай бешенства у домашнего животного, после чего власти ввели двухмесячный карантин. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, заболевание выявили 17 ноября 2025 года, а ограничения будут действовать до 17 января 2026-го. Очагом заражения признано жилое помещение в доме №19 на улице Гамалеи. Под «неблагополучную зону» попадает территория вокруг очага, ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и Москвы-реки.