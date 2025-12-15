В преддверии Нового года в городах России появились «праздничные» воры и вандалы

В российских городах активизировались «праздничные» воришки и вандалы, массово крадущие и ломающие уличный новогодний декор. Инциденты зафиксированы в Туле, Томске, на Камчатке и в других регионах. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Мужчина сломал новогодний декор в Туле. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Так, в Туле мужчина сломал надувную лошадку, попытавшись на ней «прокатиться», а на Камчатке злоумышленник украл надувного Деда Мороза из магазина, спустив из него воздух. В Томске неизвестные стащили украшения из фотозоны.