В Госдуме предложили ввести выплаты работающим в зоне СВО журналистам

Депутаты Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким предложили ввести государственные компенсации для журналистов, получивших ранения или погибших в зоне СВО. С соответствующим документом ознакомился 360.ru.

Согласно инициативе, репортёр, получивший ранение, должен получить 1 миллион рублей, за увечье, повлёкшее инвалидность, — 2 миллиона, а в случае гибели его родным полагается 3 миллиона рублей.

«Если человек готов рисковать своей жизнью ради страны, страна обязана защищать его интересы и быть готова взять на себя заботу о его близких», — подчеркнул Слуцкий.

Он пояснил, что сейчас выплаты пострадавшим или их семьям производит только редакция, а от государства компенсации получают военнослужащие и волонтёры, но не журналисты.

В ноябре впервые за время конфликта российский военный корреспондент Мурад Газдиев вышел в прямой эфир с территории Днепропетровской области. Находясь в зоне боевых действий, он отметил, что сам факт такого репортажа свидетельствует о значительном продвижении российских штурмовых групп. Этот случай наглядно показал, как меняется характер работы журналистов на передовой: они не просто освещают события, но и следуют за наступающими войсками в глубину территории противника, что многократно увеличивает риски для их жизни и здоровья.