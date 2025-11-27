Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:29

Российский военкор Газдиев впервые вышел в эфир из Днепропетровской области

Обложка © RT

Обложка © RT

Впервые за время конфликта российский журналист вышел в прямой эфир из Днепропетровской области. Первопроходцем стал военный корреспондент Мурад Газдиев, находящийся в зоне боевых действий.

Репортаж Мурада Газдиева из Днепропетровской области. Видео © RT

«Сам факт, что мы здесь находимся, а Министерство обороны не любит рисковать журналистами, должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — заявил военкор RT.

Газдиев показал противотанковый ров у населённого пункта Новопавловка, который ВСУ подготовили в попытке остановить наступление российских войск, и отметил, что, несмотря на все инженерные заграждения — рвы, колючую проволоку и мины, — Вооружённые силы России продолжают уверенно продвигаться вперёд.

Армия России освободила Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
Армия России освободила Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

Тем временем Вооружённые Силы РФ завершают закрепление позиций в Волчанске, переходя к финальной зачистке города после того, как штурмовые отряды группировки «Север» эвакуировали гражданских, месяцами скрывавшихся в подвалах. Украинские войска понесли колоссальные потери — десятки тысяч человек, включая полную потерю боеспособности 57-й мотопехотной бригады и значительные потери подразделения ГУР «Кракен», часть бойцов которого взята в плен.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar