Впервые за время конфликта российский журналист вышел в прямой эфир из Днепропетровской области. Первопроходцем стал военный корреспондент Мурад Газдиев, находящийся в зоне боевых действий.

Репортаж Мурада Газдиева из Днепропетровской области. Видео © RT

«Сам факт, что мы здесь находимся, а Министерство обороны не любит рисковать журналистами, должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — заявил военкор RT.

Газдиев показал противотанковый ров у населённого пункта Новопавловка, который ВСУ подготовили в попытке остановить наступление российских войск, и отметил, что, несмотря на все инженерные заграждения — рвы, колючую проволоку и мины, — Вооружённые силы России продолжают уверенно продвигаться вперёд.

Тем временем Вооружённые Силы РФ завершают закрепление позиций в Волчанске, переходя к финальной зачистке города после того, как штурмовые отряды группировки «Север» эвакуировали гражданских, месяцами скрывавшихся в подвалах. Украинские войска понесли колоссальные потери — десятки тысяч человек, включая полную потерю боеспособности 57-й мотопехотной бригады и значительные потери подразделения ГУР «Кракен», часть бойцов которого взята в плен.